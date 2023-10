Animation décorations d’Halloween Salle des Roches qui dansent Saint-Barthélemy-de-Vals, 26 octobre 2023, Saint-Barthélemy-de-Vals.

Saint-Barthélemy-de-Vals,Drôme

La Bibliothèque propose une animation autour des décorations d’Halloween. Les décorations serviront à décorer la salle du Bal d’Halloween, organisé le 31 Octobre par le Sou des Écoles St Barthélemy de Vals. Ouvert à tous – Goûter offert..

2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-26 16:00:00. .

Salle des Roches qui dansent derrière la mairie

Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The library is organizing a Halloween decorations activity. The decorations will be used to decorate the hall for the Halloween Ball, organized on October 31 by the Sou des Écoles St Barthélemy de Vals. Open to all – Snack offered.

La Biblioteca organiza un evento de decoración de Halloween. Los adornos se utilizarán para decorar la sala para el Baile de Halloween, organizado el 31 de octubre por el Sou des Écoles St Barthélemy de Vals. Abierto a todos – Se ofrece un refrigerio.

Die Bibliothek bietet eine Animation zum Thema Halloween-Dekorationen an. Die Dekorationen dienen dazu, den Saal für den Halloween-Ball zu schmücken, der am 31. Oktober von der Sou des Écoles St Barthélemy de Vals organisiert wird. Offen für alle – kostenloser Snack.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche