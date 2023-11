Un aménagement portuaire antique à Pont-Sainte-Maxence salle des rencontres de l’Obélisque Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Un aménagement portuaire antique à Pont-Sainte-Maxence salle des rencontres de l’Obélisque Senlis, 20 janvier 2024, Senlis. Un aménagement portuaire antique à Pont-Sainte-Maxence Samedi 20 janvier 2024, 15h00 salle des rencontres de l’Obélisque Entrée libre et gratuite Une fouille archéologique a été menée en 2022, quai de la Pêcherie sur 2 000 m². Elle a permis de mettre au jour différents aménagements certainement en lien avec des installations portuaires : digue, quais, entrepôts, voiries…

L’essentiel de ces vestiges sont datés du Ier au IIIe siècles ; les structures sont abandonnées au IVe siècle. Cet espace portuaire lié à l’Oise et situé en zone inondable est décalé de quelque dizaine de mètres de l’agglomération antique qui se déploie 5 mètres plus en hauteur, au croisement d’axes routiers. Ce site archéologique ne trouve pas de comparaison dans les Hauts-de-France.

Par Sabrina Sarrazin archéologue à l'INRAP

