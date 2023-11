Les prisons à Senlis de 864 à 1955 salle des rencontres de l’Obélisque Senlis, 16 décembre 2023, Senlis.

Les prisons à Senlis de 864 à 1955 Samedi 16 décembre, 15h00 salle des rencontres de l’Obélisque Entrée libre et gratuite

Senlis abrite depuis le Moyen Âge les autorités royale, ecclésiastique, judiciaire et communale. Toutes exercent leur droit de justice et disposent d’une prison. Il s’agit d’identifier et de retracer l’histoire de ces divers lieux d’incarcération, souvent pérennes à Senlis, mais aujourd’hui discrètement dissimulés dans le paysage urbain.

Par Gilles Bodin, Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis

salle des rencontres de l’Obélisque 4 avenue de Creil Senlis 60300 Oise [{« type »: « email », « value »: « jf@simplot.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00