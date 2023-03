Job dating de l’alternance Salle des Renardières Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Job dating de l’alternance Salle des Renardières, 25 mars 2023, Châtellerault. Job dating de l’alternance Samedi 25 mars, 09h00 Salle des Renardières Gratuit, sans inscription La Mission Locale Nord Vienne (MLNV) organise un job dating alternance à Châtellerault ! Une centaine d’offres seront à découvrir lors de cette journée, et plus de 25 entreprises seront présentes, dans différents secteurs professionnels : industrie, bâtiment, restauration, artisanat, automobile… N’oublie pas d’amener ton CV en plusieurs exemplaires, et entraîne-toi à te présenter rapidement devant les recruteurs ! Salle des Renardières 7 rue René Cassin, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

