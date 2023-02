JOB DATING DE L’ALTERNANCE Salle des Renardières, 25 mars 2023, Châtellerault.

JOB DATING DE L’ALTERNANCE Samedi 25 mars, 08h30 Salle des Renardières

ENTREE LIBRE A TOUT PUBLIC

Cette journée sera consacrée à l’Apprentissage, Organisé par la Mission Locale NOrd Vienne, en partenariat avec Pôle Emploi, le Grand Chatellerault et le Radec cet évenement à pour Objectif d’aider les entreprises et les jeunes.

En effet plus de 35 entreprises seront présentes pour recevoir des jeunes et leur proposer des offres par alternances

Et à l’inverse, ce job dating devrait permettre à des jeunes en recherche de « patron » du CAP au Bac + 5 de rencontrer leur future entreprise.

Cette manifestation a vraiment pour but de faire du lien pour des entreprises en recherche de jeunes et pour les jeunes les accompagner à trouver plus facilement une entreprise de leur Terrioire.

Cet évènement sera aussi, l’occasion de valoriser les savoir-faire du Territoire du Grand Chatellerault.

Une large campagne de communication sera prévue afin de cibler un public divers et varié (Collège, Lycée, Demandeur d’emploi, MFR, IUT, Mairies, Public en reconversion…)

Venez nombreux !!!!!

Salle des Renardières 7 Rue René Cassin 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T07:30:00+00:00 – 2023-03-25T12:00:00+00:00