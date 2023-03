Exposition de Pierrick Girault Salle des Régates Pléneuf-Val-André Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Exposition de Pierrick Girault Salle des Régates, 29 mai 2023, Pléneuf-Val-André

2023-05-29 – 2023-05-29

Salle des Régates Promenade de la Digue

Pléneuf-Val-André

Côtes dArmor . « Réflexion sur la mer », pastel.

L’artiste joue sur les formes, les lumières, la matière et offre une peinture riche en couleurs. Sa touche large et affirmée, sorte de grossissement d’une trame offset, mélange d’influence de Braque et Paul Signac lui permet de transmettre à travers des tons harmonieux et chauds des paysages de bords de mer suggérés. +33 2 96 63 13 00 Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André

