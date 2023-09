Saison Culturelle > Théâtre « Normalito » Salle des raquettes Isigny-le-Buat, 22 novembre 2023, Isigny-le-Buat.

Isigny-le-Buat,Manche

Pauline Sales / Compagnie à l’envi

Qu’est-ce qu’être normal ? Sommes-nous tous différents, tous semblables ?…

Avec subtilité, cette pièce interroge le spectateur pour mettre en lumière

les constructions de la personnalité de l’enfance à la vie d’adulte. Écrit par Pauline Sales, dramaturge associée depuis trois saisons, ce spectacle drôle et plein de finesse traite de la tolérance.

Lorsque la maîtresse donne pour consigne d’inventer un superhéros, Lucas, 10 ans, imagine « Normalito » qui a le pouvoir de rendre « tout le monde normaux ».

Comme lui, Lucas, qui se sent terriblement normal au milieu de ses camarades tous affublés d’une particularité, les uns souffrant de troubles « dys », les autres affichant des « hauts potentiels ».

Ce trio, incarné par trois formidables comédiens, dynamite avec une grande intelligence les idées reçues et les murailles de l’intolérance.

Dans un décor astucieux, la mise en scène de Pauline Sales, à l’image de son écriture, drôle et affûtée, emporte le public dans cette histoire pleine de tendresse.

Enfants et adultes se retrouvent dans ce spectacle pensé pour toute la famille, pour ouvrir pleinement notre rapport aux autres quel que soit notre âge.

A partir de 9 ans.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2023-11-22 20:30:00 fin : 2023-11-22 . .

Salle des raquettes

Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie



Pauline Sales / Compagnie à l’envi

What does it mean to be normal? Are we all different, or all alike?

With subtlety, this play questions the spectator to shed light on

from childhood to adulthood. Written by Pauline Sales, associate playwright for the last three seasons, this funny, subtle show is about tolerance.

When his teacher asks him to invent a superhero, 10-year-old Lucas imagines « Normalito », who has the power to make « everyone normal ».

Like him, Lucas, who feels terribly normal in the midst of his classmates, all of whom have some kind of peculiarity, some suffering from « dys » disorders, others displaying « high potential ».

This trio, embodied by three formidable actors, intelligently blasts through preconceived ideas and the walls of intolerance.

Pauline Sales?s cleverly staged production, like her funny, sharp writing, draws the audience into this tender story.

Children and adults alike will find themselves in this show designed for the whole family, to fully open up our relationship with others, whatever our age.

Ages 9 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Pauline Sales / Compañía del Medio Ambiente

¿Qué significa ser normal? ¿Somos todos diferentes, todos iguales?

Con sutileza, esta obra interpela al espectador para poner de relieve

la construcción de la personalidad desde la infancia hasta la edad adulta. Escrita por Pauline Sales, dramaturga asociada durante las tres últimas temporadas, esta obra divertida y sutil trata sobre la tolerancia.

Cuando su profesor le pide que invente un superhéroe, a Lucas, de 10 años, se le ocurre « Normalito », que tiene el poder de hacer que « todo el mundo sea normal ».

Como él, Lucas, que se siente terriblemente normal en medio de sus amigos, todos los cuales tienen algún tipo de peculiaridad, algunos sufren trastornos « dis », otros muestran un « alto potencial ».

Este trío, interpretado por tres formidables actores, revienta con inteligencia las ideas preconcebidas y los muros de la intolerancia.

La inteligente dirección escénica de Pauline Sales, al igual que su divertida y aguda escritura, atrae al público hacia esta tierna historia.

Niños y adultos se encontrarán en este espectáculo pensado para toda la familia, para abrir al máximo nuestra relación con los demás, sea cual sea nuestra edad.

A partir de 9 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Pauline Sales / Compagnie à l’envi

Was bedeutet es, normal zu sein? Sind wir alle anders, alle gleich?

Auf subtile Weise stellt dieses Stück dem Zuschauer Fragen, um Folgendes zu beleuchten

die Konstruktionen der Persönlichkeit von der Kindheit bis zum Erwachsenenleben. Dieses witzige und feinsinnige Stück, das von Pauline Sales, die seit drei Spielzeiten als Dramaturgin mitwirkt, geschrieben wurde, handelt von Toleranz.

Als die Lehrerin die Aufgabe stellt, einen Superhelden zu erfinden, denkt sich der 10-jährige Lucas « Normalito » aus, der die Macht hat, « alle normal » zu machen.

So wie er, Lucas, der sich inmitten seiner Mitschüler, die alle eine Besonderheit haben – die einen leiden an « Dys »-Störungen, die anderen an « High-Potential »-Störungen -, schrecklich normal fühlt.

Dieses Trio, das von drei großartigen Schauspielern verkörpert wird, sprengt mit großer Intelligenz die vorgefassten Meinungen und die Mauern der Intoleranz.

Pauline Sales’ Inszenierung in einem raffinierten Bühnenbild entspricht ihrem witzigen und scharfen Schreibstil und nimmt das Publikum mit in diese zärtliche Geschichte.

Kinder und Erwachsene finden sich in diesem Stück, das für die ganze Familie gedacht ist, wieder, um unsere Beziehung zu anderen Menschen unabhängig von unserem Alter voll und ganz zu öffnen.

Ab 9 Jahren.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

