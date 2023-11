MARCHÉ DE NOËL Á CRIQUEBEUF-EN-CAUX Salle des Ramendeuses Criquebeuf-en-Caux Catégories d’Évènement: Criquebeuf-en-Caux

Seine-Maritime MARCHÉ DE NOËL Á CRIQUEBEUF-EN-CAUX Salle des Ramendeuses Criquebeuf-en-Caux, 1 décembre 2023, Criquebeuf-en-Caux. Criquebeuf-en-Caux,Seine-Maritime Idées cadeaux, décoration, visite du Père Noël. Restauration sur place. 1€ l’entrée.

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Salle des Ramendeuses

Criquebeuf-en-Caux 76111 Seine-Maritime Normandie



Gift ideas, decorations, Santa's visit. Catering on site. 1? admission Ideas para regalos, decoraciones y la visita de Papá Noel. Catering in situ. entrada de 1? Geschenkideen, Dekoration, Besuch des Weihnachtsmanns. Verpflegung vor Ort. 1? Eintritt

