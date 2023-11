Marché de Noël à Sainte-Marie-des-Champs Salle des Quatre Saisons Sainte-Marie-des-Champs, 19 novembre 2023, Sainte-Marie-des-Champs.

Sainte-Marie-des-Champs,Seine-Maritime

Le Club de l’Amitié de Sainte-Marie-des-Champs organise un marché de Noël en intérieur. Buvette, crêpes et petite restauration sur place..

2023-11-19 09:30:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Salle des Quatre Saisons

Sainte-Marie-des-Champs 76190 Seine-Maritime Normandie



The Club de l’Amitié de Sainte-Marie-des-Champs is organizing an indoor Christmas market. Refreshments, crêpes and snacks on site.

El Club de l’Amitié de Sainte-Marie-des-Champs organiza un mercado navideño cubierto. Refrescos, tortitas y bocadillos disponibles.

Der Club de l’Amitié von Sainte-Marie-des-Champs organisiert einen Weihnachtsmarkt im Innenbereich. Getränke, Crêpes und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.

Mise à jour le 2023-11-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche