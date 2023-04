Pour une circulation partagée et plus sûre… salle des primevères, 209 rue Chanzy Hellemmes Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Mardi 2 mai, 18h00 salle des primevères, 209 rue Chanzy Hellemmes Depuis 2017, certaines rues de la commune sont déjà passées à 30 km/h. Cette expérimentation positive permet ainsi un meilleur partage de la voirie.

À la demande de nombreux riverains et en concertation avec les conseillers de quartier, la municipalité va uniformiser la limitation de vitesse sur l’ensemble du quartier, afin d’adoucir et apaiser les interactions entre les automobilistes, les deux-roues motorisés, les cyclistes et les piétons à qui il faut rendre leur place en ville.

Ce dispositif ne signifie pas la fin de la voiture ou même la guerre contre la voiture, celle-ci conserve des atouts pour certains types de déplacements mais doit être utilisée avec parcimonie. Cette mesure incitera les usagers à abandonner la voiture pour effectuer des trajets courts, favorisant les modes de déplacements doux. La zone 30 permet ainsi de privilégier la marche à pied et le vélo, notamment pour se rendre dans les établissements scolaires et les commerces de proximité, tout en améliorant sa santé.

Modérer la vitesse permettra aussi d’améliorer le cadre de vie, en contribuant à la réduction du bruit et de la pollution de l’air, ainsi qu’à rendre les rues plus conviviales pour les habitants. Dans un premier temps, un marquage au sol spécifique sera réalisé par la MEL (ellipses 30 km/h). Ensuite viendront les panneaux de signalisation verticale et des aménagements de sécurisation, notamment aux abords des passages pour piétons.

Nous espérons que vous apprécierez cette initiative en faveur d’une ville apaisée, moins bruyante, moins polluée et plus agréable. La zone 30, c’est : moins de risques d’accidents,

la fin des accélérations trop brusques,

un trafic plus fluide,

la multiplication des itinéraires pour les cyclistes, – le développement des modes de mobilité douce,

une baisse des nuisances sonores,

la diminution de la pollution de l'air…

2023-05-02T18:00:00+02:00 – 2023-05-02T20:00:00+02:00

