SPECTACLE – LES RAGNAGNAS Salle des Pommiers Saint-Pierre-en-Port, 3 décembre 2023, Saint-Pierre-en-Port.

Saint-Pierre-en-Port,Seine-Maritime

L’Association Culture et Loisirs Saint Pierrais propose un spectacle musical et humoristique au profit du Téléthon.

Les Ragnagnas ce sont cinq femmes qui créent depuis plus de vingt ans de drôles de spectacles où le chant, la comédie et le rire se conjuguent dans une énergie joyeuse.

Elles campent une galerie de portraits ciselés et passent au crible de l’humour et de l’autodérision les petits et les grands soucis de la vie. C’est instructif, irrésistible, rafraîchissant et décoiffant !!

Prix unique : 5€

Les dons en espèces (avec reçu) ou par chèque pourront être déposés dans les urnes placées dans la salle.

Des gâteaux et des boissons seront en vente après le spectacle.

La totalité de la recette sera reversée à l’AFM Téléthon..

2023-12-03 15:30:00 fin : 2023-12-03 . .

Salle des Pommiers

Saint-Pierre-en-Port 76540 Seine-Maritime Normandie



The Association Culture et Loisirs Saint Pierrais is putting on a musical and comedy show in aid of the Telethon.

Les Ragnagnas are five women who have been creating funny shows for over twenty years, combining singing, comedy and laughter with joyful energy.

They paint a gallery of chiseled portraits, sifting through life’s little and big worries with humor and self-mockery. It’s instructive, irresistible, refreshing and hair-raising!

Price: 5?

Donations in cash (with receipt) or by cheque can be deposited in the ballot boxes in the hall.

Cakes and drinks will be on sale after the show.

All proceeds will be donated to the AFM Téléthon.

La Association Culture et Loisirs Saint Pierrais organiza un espectáculo musical y cómico a beneficio del Teletón.

Les Ragnagnas son cinco mujeres que llevan más de veinte años creando espectáculos divertidos, combinando el canto, la comedia y la risa en una energía alegre.

Crean una galería de retratos cincelados, escudriñando las pequeñas y grandes preocupaciones de la vida con humor y autoburla. Es instructivo, irresistible, refrescante y pone los pelos de punta

Precio único: 5

Los donativos en metálico (con recibo) o mediante cheque pueden depositarse en las urnas del vestíbulo.

Después del espectáculo se pondrán a la venta pasteles y bebidas.

Todo lo recaudado se donará a AFM Téléthon.

Der Verein Culture et Loisirs Saint Pierrais bietet eine musikalische und humoristische Show zugunsten des Telethon an.

Les Ragnagnas sind fünf Frauen, die seit über zwanzig Jahren lustige Shows kreieren, in denen Gesang, Komik und Lachen in einer fröhlichen Energie vereint werden.

Sie stellen eine Galerie fein ziselierter Porträts dar und nehmen mit Humor und Selbstironie die kleinen und großen Sorgen des Lebens unter die Lupe. Das ist lehrreich, unwiderstehlich, erfrischend und haarsträubend!

Einmaliger Preis: 5?

Spenden in bar (mit Quittung) oder per Scheck können in die im Saal aufgestellten Urnen eingeworfen werden.

Nach der Vorstellung werden Kuchen und Getränke verkauft.

Die gesamten Einnahmen gehen an den AFM Telethon.

