CONCERT DE STE CECILE

Dimanche 10 décembre, 16h00
Salle des plantagenêts

L'orchestre d'harmonie de Beaufort-en-Anjou présentera son concert de Ste Cécile le dimanche 10 décembre 2023, à 16 heures, salle des Plantagenêts.

En première partie évolueront les classes d’instruments de flûtes, saxophones, clarinettes de l’école de musique Baugeois Vallée.

En seconde partie, l’OHBA reprendra une partie des œuvres jouées dimanche 26 novembre dernier à Baugé dans le spectacle ‘Manoche en fin chef », qui a rencontré un vif succès.

Entrée libre.

Salle des plantagenêts
Boulevard Similien Giladeau, 49250 Beaufort-en-Vallée

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

Beaufort-en-Vallée

