MALICES AU PAYS – LES CONTES DITS DU BOUT DES DOIGTS Salle des planches Courdemanche, 6 mars 2024, Courdemanche.

Courdemanche Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 18:00:00

fin : 2024-03-06

.

LES CONTES DITS DU BOUT DES DOIGTS

Cie le bruit du silence

Conte en Langue des Signes Française (LSF) | Durée : 50 min | A partir de 5 ans

Les deux artistes conjuguent habilement langue des signes, conte, théâtre et mime. Un spectacle bilingue où la langue des signes et l’ingéniosité gestuelle d’une comédienne rencontrent les voix de son partenaire. À renfort de métamorphoses désarmantes et terriblement drôles, tous les personnages prennent vie comme dans un tourbillon.

« Les musiciens de la ville de Brème »

Il était une fois dans la ville de Brême un âne qui rêvait de devenir musicien… Tel est le point de départ des Musiciens de la ville de Brême qui figure parmi les contes des célèbres frères Grimm. Cette histoire extraordinaire, la comédienne Isabelle Florido nous la raconte à sa façon : avec les doigts, dans la Langue des Signes. Sur scène, elle est relayée par un complice qui lui prête sa voix. Poétique et tendre à la fois, ce spectacle crée la rencontre entre deux langues complémentaires. L’une, vocale. L’autre, des signes et du mime. Avec ce spectacle dit « du bout des doigts », les artistes invitent petits et grands à un voyage dans l’imaginaire.

A 14h30, les centres de loisirs du Grand-Lucé – La Chartre & Montval assisteront à une représentation du conte « La sorcière du placard à balais ».

Informations pratiques

COURDEMANCHE – Salle des planches

Mercredi 06 mars – 18h

Tarif unique : 2€

Lire le programme du festival : https://bit.ly/3uWuz1U

EUR.

Salle des planches

Courdemanche 72150 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-20 par eSPRIT Pays de la Loire