Film documentaire : L’Ours, une histoire d’Homme Salle des Petites Maisons Tarnac, 13 janvier 2024, Tarnac.

Tarnac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 15:00:00

fin : 2024-01-13 17:00:00

L’ARHA vous invite à la présentation du film-documentaire d’Emmanuel MARTIN et de Frantz BREITENBACH, salle des Petites Maisons, elle sera suivie d’une discussion avec Frantz BREITENBACH .

L’ours, un animal qui déchaîne les passions, favorise la démesure. Pourquoi la présence de quatre-vingt ours dans les Pyrénées françaises donne-t-elle lieu à de si profondes controverses ?

Les sentiments qu’il suscite aujourd’hui sont si passionnés, si démesurés qu’une réponse qui se contente de décrire l’animal avec ses seuls caractères biologiques ne permet pas de répondre à la question.

Tous les argumentaires des scientifiques, des élus ou des associations n’ont pas réussi à mettre d’accord les acteurs sur ce sujet…..

Salle des Petites Maisons

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



