Marché de Noël 24 et 25 novembre salle des Perrieres Entrée Libre

Ateliers Mirabelle est une association qui vend des objets créés par des bénévoles avec pour la plupart des matières premières récupérées et ou recyclées. Seront vendus, entre autres, tisanes, gateaux, confitures, chocolats, décorations de Noël, déguisements et vêtements pour enfants, vêtements et accessoires de poupées, jeux et jouets en bois, plantes vertes, trictots, peintures et sculptures…

salle des Perrieres Clis Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ateliersmirabelle@gmail.com »}]

2023-11-24T14:30:00+01:00 – 2023-11-24T18:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

