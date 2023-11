Vente de Noël Salle des Perrières Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Vente de Noël Salle des Perrières Guérande, 24 novembre 2023, Guérande. Vente de Noël 24 et 25 novembre Salle des Perrières Grand choix de cadeaux : déguisements, vêtements enfants, vêtements poupées, tricots, jouets, plantes, décorations de Noël… Bénéfices intégralement reversés à deux œuvres caritatives. Les 2 asso choisies cette année sont :

Une voiture un emploi, choix de famille en grande difficulté (généralement femme seule avec enfant) sélectionné par la Croix Rouge St Vincent de Paul et le Secours Catholique, permet d’obtenir une voiture. Cette asso œuvre sur la presqu’ile seulement.

La Belle Porte, foyer de jeunes en situation de handicap mental. Salle des Perrières chemin des Perrières, Clis 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

