Après le Rallye pédestre (inscription vielajoie44@gmail.com) , l’association VieLaJoie organise une soirée ouverte à tous à la salle des Perrières de Clis. Au programme: 19h Ca Va Mania , batucada de Saint-Nazaire , 21h Bako Combé groupe d’électro mandingue puis Dj Max L’ananas . Vente de pain cuit dans le four du village par le comité des fêtes. Bar et restauration sur place (foodtruck et vente de tartinades ) . Entrée gratuite

Salle des Perrières Chemin des Perrières, Clis, 44350 Guérande vielajoie44@gmail.com

