Rallye pédestre Salle des Perrières Guérande

Loire-Atlantique Rallye pédestre Salle des Perrières Guérande, 7 octobre 2023, Guérande. Rallye pédestre Samedi 7 octobre, 10h00 Salle des Perrières sur inscription , 4 euros par adulte L’association VieLaJoie organise un rallye pédestre. Un jeu de piste qui permet de découvrir le village de Clis sous une forme ludique et stimulante, à travers des questions,des énigmes et des jeux pour tout âge . Réflexion, observation et bonne humeur seront requises pour mener à bien ce rallye ! Prévoir son pique-nique pour le midi (transport par les organisateurs de vos sacs sur le lieu du pique-nique ) . Accueil à 10h00 à la salle des Perrières avec café et croissant, présentation du jeu. Départ des équipes avec leur feuille de route et un questionnaire. Sur le parcours plusieurs arrêts pour effectuer des jeux de réflexion ou d’adresse. Pause pique-nique le midi avec un grand jeu avec toutes les équipes et apéro offert . Fin du rallye vers 16h00 à la salle des Perrières, avec annonce des résultats Inscriptions via mail vielajoie44@gmail.com ou au 06 86 00 14 57 (Didier) , prix par adulte 4 euros L’association VieLaJoie propose également pour prolonger la journée des concerts, buvette et restauration à partir de 18h00 à la salle des Perrières, ouvert à tous ! Salle des Perrières Chemin des Perrières, Clis, 44350 Guérande Guérande 44350 Quéniquen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « vielajoie44@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 86 00 14 57 »}] [{« link »: « mailto:vielajoie44@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T16:00:00+02:00

Salle des Perrières Adresse Chemin des Perrières, Clis, 44350 Guérande Ville Guérande

