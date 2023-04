Soirée African Night Salle des Perrières Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Soirée African Night Salle des Perrières, 3 juin 2023, Guérande. Soirée African Night Samedi 3 juin, 19h30 Salle des Perrières Les associations guérandaises Djansa et Tupo vous proposent de découvrir leurs activités au cours d’une soirée festive interculturelle : l’African Night.

Au programme : démonstration de danses et musiques africaines, concert de RemiTone Music, petite restauration et buvette. Salle des Perrières Clis 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-06-03T19:30:00+02:00 – 2023-06-03T22:00:00+02:00

