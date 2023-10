Inauguration exposition : Acclimatation.s Salle des pas perdus, Hôtel de ville Arles, 12 octobre 2023, Arles.

Inauguration exposition : Acclimatation.s Jeudi 12 octobre, 18h00 Salle des pas perdus, Hôtel de ville Entrée libre

La Maison de l’Architecture et de la ville PACA et la DRAC PACA, à la demande de la Ville d’Arles, ont conduit une résidence de six semaines, qui a réunit plusieurs architectes, urbanistes et paysagistes. Ils ont effectué des mesures, analysé les températures des différents lieux de la ville, testé les matériaux, rencontré les acteurs du patrimoine ainsi que la population. C’est à l’occasion des journées nationales de l’architecture qu’ils dévoilent, à Arles, leurs conclusions à travers une exposition : Acclimatation.s, installée en bas de l’hôtel de ville, dans la salle des pas perdus (vestibule). L’exposition restera ouverte au public jusqu’au jeudi 19 octobre 18h.

Salle des pas perdus, Hôtel de ville Place de la République 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T18:00:00+02:00 – 2023-10-12T20:00:00+02:00

Résidence Acclimatation.s