Début : 2024-02-25 08:30:00

fin : 2024-02-25 Bougez, pédalez ou marchez avec les circuits Randonnée VTT ou la marche au départ de Gourdon !.

3 circuits VTT : 30km, 40km ou 50km

1 circuit pédestre de 15km

Départ 8h30 à la Salle des Pargueminiers .

Gourdon 46300 Lot Occitanie

