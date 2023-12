Rencontres : »J’entreprends en CCQB, réemploi et matières locales » Salle des Pargueminiers Gourdon, 26 janvier 2024, Gourdon.

Gourdon Lot

À destination des porteurs de projets, des créateurs, des jeunes entrepreneurs, ….

Tables rondes, Témoignages d’entreprises, stands, …

La Communauté de Communes Quercy Bouriane organise le Vendredi 26 Janvier prochain, une journée dédiée au développement durable et à l’esprit d’entreprendre : valoriser le réemploi et les matières locales.

La prise de conscience croissante envers les enjeux environnementaux a entraîné un changement significatif dans la manière dont les entrepreneurs abordent leurs projets.

Dans cette dynamique, la Communauté de Communes Quercy Bouriane organise, en partenariat avec l’ADEFPAT et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot, une journée dédiée au développement durable, au réemploi et à l’utilisation de matières locales le 26 Janvier 2024 à Gourdon.

L’objectif de cette journée à destination de porteurs de projets et d’entreprises de moins de 5 ans est double : sensibiliser à l’esprit d’entreprendre tout en mettant en lumière le parcours des créateurs engagés.

Les messages clés sont les suivants : Osez entreprendre ! Que les personnes soient au stade de l’idée ou un projet plus mûr !Qu’est-ce qu’on peut faire ensemble ? Quelle plus-value apporte le territoire ?

La journée débutera par différents témoignages d’entreprises qui se sont lancés dans la démarche et qui viendront partager leurs expériences de réussite dans la réutilisation de matériaux et la réduction des déchets, les partenariats avec des fournisseurs locaux, exposer leurs objectifs, leurs attentes mais également les freins qu’elles ont pu rencontrer.Puis l’ensemble des structures partenaires dédiées à la création accueilleront sur leur stand les porteurs de projets ou entreprises qui souhaitent se lancer dans la démarche et découvrir des solutions concrètes pour intégrer le réemploi dans leurs propres projets.

Cette manifestation dédiée au développement durable, au réemploi et à l’utilisation de matières locales doit être un catalyseur puissant pour sensibiliser et inspirer les porteurs de projets et les entreprises émergentes. En mettant en avant des pratiques entrepreneuriales responsables, cette initiative doit permettre de renforcer l’idée que l’innovation et le succès peuvent être étroitement liés au respect de l’environnement et à la responsabilité sociale. Ces initiatives sont essentielles pour créer une nouvelle génération d’entrepreneurs conscients de leur impact, prêts à façonner un développement durable pour les générations à venir.

Salle des Pargueminiers

Gourdon 46300 Lot Occitanie



