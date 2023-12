Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre à Gourdon Salle des Pargueminiers Gourdon, 1 décembre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Repas et bal animés par l’orchestre »NEW-ORCHESTRA »

Soirée Organisée par l’Association ADGSF.

2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . 85 EUR.

Salle des Pargueminiers

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Dinner and dance with « NEW-ORCHESTRA » orchestra

Evening organized by the ADGSF Association

Cena y baile con la orquesta « NEW-ORCHESTRA

Velada organizada por la Asociación ADGSF

Essen und Tanz mit dem Orchester »NEW-ORCHESTRA »

Abend Organisiert von der Vereinigung ADGSF

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Gourdon