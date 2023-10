Loto Salle des Pargueminiers Gourdon, 2 décembre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

organisé par le Judo Club et le Centre Équestre de Roquemeyrine.

2023-12-02 19:00:00 fin : 2023-12-02 . 2 EUR.

Salle des Pargueminiers

Gourdon 46300 Lot Occitanie



organized by the Judo Club and the Centre Equestre de Roquemeyrine

organizado por el Club de Judo y el Centro Ecuestre de Roquemeyrine

organisiert vom Judo Club und dem Centre Équestre de Roquemeyrine

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Gourdon