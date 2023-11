Concert de l’Union Musicale Gourdonnaise Salle des Pargueminiers Gourdon, 12 novembre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Une belle soirée en perspective avec ce concert promettant sonorités, rythmes et découvertes musicales..

2023-11-12 16:00:00 fin : 2023-11-12 . EUR.

Salle des Pargueminiers

Gourdon 46300 Lot Occitanie



A beautiful evening in perspective with this concert promising sounds, rhythms and musical discoveries.

Una bella velada en perspectiva con este concierto que promete sonidos, ritmos y descubrimientos musicales.

Ein schöner Abend in Aussicht mit diesem Konzert, das Klänge, Rhythmen und musikalische Entdeckungen verspricht.

