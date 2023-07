Journée pour la Transition vers un Monde Durable salle des Pargueminiers Gourdon, 23 août 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Cette année, La Journée pour la Transition vers un monde durable, a pour thème «Économie de la transition – transition de l’économie ». Cette journée est un temps de rencontre avec des acteurs de la transition..

2023-08-23 10:00:00 fin : 2023-08-23 . .

salle des Pargueminiers

Gourdon 46300 Lot Occitanie



The theme of this year?s Day of Transition to a Sustainable World is « Transition economy – transition economy ». This day is a time to meet with those involved in the transition.

El tema del Día de la Transición hacia un Mundo Sostenible de este año es « Economía de transición – economía de transición ». Este día es una oportunidad para conocer a los protagonistas de la transición.

Der diesjährige Tag des Übergangs zu einer nachhaltigen Welt steht unter dem Motto « Wirtschaft des Übergangs – Übergang der Wirtschaft ». Der Tag bietet die Möglichkeit, sich mit Akteuren des Übergangs zu treffen.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Gourdon