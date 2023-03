ORCHERSTRE D’HARMONIE DE FONTENAY-LE-COMTE Salle des OPS Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

ORCHERSTRE D’HARMONIE DE FONTENAY-LE-COMTE Salle des OPS, 13 mai 2023, Fontenay-le-Comte . ORCHERSTRE D’HARMONIE DE FONTENAY-LE-COMTE 104 Rue de la République Salle des OPS Fontenay-le-Comte Vendée Salle des OPS 104 Rue de la République

2023-05-13 – 2023-05-13

Salle des OPS 104 Rue de la République

Fontenay-le-Comte

Vendée . Vous obtiendrez un cocktail pétillant et joyeusement orchestré. À consommer sans modération le 13 Mai 2023 à la salle des OPS à 20h30.

Entrée 8€, gratuit pour les enfants et étudiants.

Réservation au 0251502954, laissez nous un message. » « Pour passer une agréable soirée, rien de plus simple, prenez une louche de musiciens, rajoutez une belle cuillère de chanteurs, saupoudrez de notes variées, mettez du pop et du Rock, un zeste de cinéma et mélangez le tout avec attention et plaisir. +33 2 51 50 29 54 Salle des OPS 104 Rue de la République Fontenay-le-Comte

dernière mise à jour : 2023-03-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Fontenay-le-Comte Vendée Salle des OPS 104 Rue de la République Ville Fontenay-le-Comte Departement Vendée Tarif Lieu Ville Salle des OPS 104 Rue de la République Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte /

ORCHERSTRE D’HARMONIE DE FONTENAY-LE-COMTE Salle des OPS 2023-05-13 was last modified: by ORCHERSTRE D’HARMONIE DE FONTENAY-LE-COMTE Salle des OPS Fontenay-le-Comte 13 mai 2023 104 Rue de la République Salle des OPS Fontenay-le-Comte Vendée Salle des OPS Fontenay-le-Comte Vendée

Fontenay-le-Comte Vendée