Au fil du temps Salle des Nouëlles Le Landreau, dimanche 11 février 2024.

Au fil du temps La vie de deux doyens, deux ancêtres de village qui ne se sont jamais rencontrés et qui vont apprendre à se connaître en découvrant des objets de leurs malles respectives, de leurs mémoires. Dimanche 11 février, 16h00 Salle des Nouëlles Sur inscription, gratuit

Il est l’heure !

L’heure pour ces deux doyens inconnus de se séparer de leurs malles, de leurs vies passées pour continuer.

Pour la dernière fois, ils livrent leurs secrets, leurs joies, leurs peines, à travers leurs mémoires comme une multitude de petits riens, de trésors poussiéreux entassés dans ces malles.

Venez découvrir, parcourir et vous perdre sur les traces et les chemins de leurs vies.

Un spectacle poétique et sensible où il est question de créer ou recréer des liens entre les générations et d’ouvrir à la rencontre, la discussion et la découverte d’autrui.

Salle des Nouëlles 19 Rue de la Loire, 44430 Le Landreau Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire