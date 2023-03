Musiques Latines Salle des Nouëlles Le Landreau Catégories d’Évènement: Le Landreau

Musiques Latines Salle des Nouëlles, 18 mars 2023, Le Landreau. Musiques Latines Samedi 18 mars, 20h30 Salle des Nouëlles 5 euros (gratuit – de 12 ans) Concert Les Clés en Fête Le samedi 18 mars à 20h30 à la salle Des Nouëlles du Landreau, l’orchestre Les clés en fête vous présentera son nouveau concert intitulé Musiques Latines sous la direction de Mathias Leduc.

Samba, Bossa Nova et autres rythmes sud-américains résonneront lors de cette soirée avec des pièces adaptées pour orchestres d’harmonie.

La première partie sera assurée par le grand ensemble de cuivres de l’école de musique Sèvre et Loire alors n’attendez pas pour réserver vos places et nous accompagner dans cette ambiance très … rythmée!

Billets en vente à l'école de musique, auprès des musiciens, et sur réservation 06 73 46 20 01 lesclesenfete@free.fr Tarifs : 5€, gratuit -12 ans

