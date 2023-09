Gatsby Party Salle des Moulins Le Theil, 4 novembre 2023, Le Theil.

Le Theil,Allier

Soirée Gatsby organisée par Les Amis du Château du Max.

Menu : Pâté aux pommes de terre, salade/jambon cru et dessert.

Sur réservation..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Salle des Moulins

Le Theil 03240 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Gatsby evening organized by Les Amis du Château du Max.

Menu: Potato pâté, salad/cured ham and dessert.

Reservations required.

Velada Gatsby organizada por Les Amis du Château du Max.

Menú: pastel de patatas, ensalada/jamón curado y postre.

Reserva obligatoria.

Gatsby-Abend, organisiert von Les Amis du Château du Max (Freunde des Schlosses Max).

Menü: Kartoffelpastete, Salat/Rohschinken und Dessert.

Nach vorheriger Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme Val de Sioule