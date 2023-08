Tournoi de Bridge Salle des mille clubs Arès, 4 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Tournoi homologué par la Fédération Française de Bridge.

A partir de 10 ans. 2€/personne..

2023-09-04 fin : 2023-09-04 17:45:00. .

Salle des mille clubs

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Tournament approved by the French Bridge Federation.

From age 10. 2?/person.

Torneo homologado por la Federación Francesa de Bridge.

A partir de 10 años. 2€/persona.

Von der Fédération Française de Bridge anerkanntes Turnier.

Ab 10 Jahren. 2?/Person.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Arès