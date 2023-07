Fête des fours à pains Salle des Mathieux Saint-Denis-lès-Martel, 6 août 2023, Saint-Denis-lès-Martel.

Saint-Denis-lès-Martel,Lot

L’essor dionysien vous invite à participer à sa 20ème édition de la fête des Pains. Six fours seront allumés et visitables, avec vente de pain, pizza et tartes cuit au feu de bois selon la cuisson traditionnelle.

Danses folkloriques avec le groupe Louis Meyssagué et soirée dansante à partir de 19h00 avec le Dj Mathieu O

Repas sur réservation avant le 02 août 2023.

2023-08-06 10:00:00 fin : 2023-08-06 . 12 EUR.

Salle des Mathieux

Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie



L’essor dionysien invites you to take part in its 20th Bread Festival. Six ovens will be lit and open to visitors, with the sale of bread, pizza and tarts baked in the traditional way over a wood fire.

Folk dancing with the Louis Meyssagué group, and dancing from 7:00 pm with DJ Mathieu O

Meals must be booked before August 02, 2023

L’essor dionysien le invita a participar en su 20ª Fiesta del Pan. Seis hornos estarán encendidos y abiertos a los visitantes, con venta de pan, pizzas y tartas cocidas a la manera tradicional sobre fuego de leña.

Bailes folclóricos con el grupo Louis Meyssagué y baile a partir de las 19 h con DJ Mathieu O

Las comidas deben reservarse antes del 02 de agosto de 2023

Der dionysianische Aufschwung lädt Sie ein, an seinem 20. Fest der Brote teilzunehmen. Sechs Öfen werden angeheizt und können besichtigt werden. Es werden Brot, Pizza und Kuchen verkauft, die nach traditioneller Art über dem Holzfeuer gebacken werden.

Folkloretänze mit der Gruppe Louis Meyssagué und Tanzabend ab 19 Uhr mit Dj Mathieu O

Essen auf Vorbestellung bis zum 02. August 2023

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Vallée de la Dordogne