L’ été des échecs Salle des Martinets Olivet, 1 juillet 2023, Olivet.

♟️ [L’ÉTÉ DES ÉCHECS REVIENT]

Pour la 3ème année consécutive, l' »été des échecs » revient au bord du Loiret au niveau de la Plaine des Martinets à Olivet, tous les samedis de Juillet et d’Août de 14h à 18h . Une animation gratuite et ouverte à tous (idéalement à partir de 6 ans).

Au programme :

jeu d’échecs géant

quiz et présentation de l’histoire des échecs

initiation au déplacement des pièces

parties libres

parties contre des joueurs chevronnés

démonstrations de variantes du jeu d’échecs parties simultanées

parties à l’aveugle…

Nous vous attendons nombreux pour notre première séance le samedi 1er Juillet de 14h à 18h.

Tous les samedis de Juillet et d’Août

De 14h à 18h

Plaine des Martinets à Olivet ou salle des Martinets (1640 Rue du Général de Gaulle, 45160 Olivet, selon météo ️)

Animation gratuite

