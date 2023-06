La tournée de l’Archéo’Mobile Salle des Marronniers Galluis Galluis Catégories d’Évènement: Galluis

Yvelines La tournée de l’Archéo’Mobile Salle des Marronniers Galluis, 1 juillet 2023, Galluis. La tournée de l’Archéo’Mobile Samedi 1 juillet, 15h00 Salle des Marronniers Inscription possible. Ouvert pour tous les jeunes de 7 à 20 ans. Tarif : de 11 à 20 ans : 5€, gratuit avec le pass culture et le pass + Hauts-de-Seine/Yvelines. Devenez joaillier ne finissez pas embroché !

Entrez dans le monde des fibules gallo-romaines et leur utilisation dans l’habillement. Faites votre propre bijou à rapporter chez vous. Salle des Marronniers 5 rue de Montfort 78490 Galluis Galluis 78490 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservationapsad@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:30:00+02:00

