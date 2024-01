LOUIS BERTIGNAC SALLE DES MARINIERES Porcieu Amblagnieu, dimanche 13 octobre 2024.

Six ans après le triomphe des Insus au Stade de France, et au lendemain du succès de son autobiographie Jolie petite histoire parue en avril 2022, Louis Bertignac signe son grand retour avec son nouvel album « Dans le film de ma vie ».Enregistrées entre Londres, Hambourg, Nashville, Osaka, et la France, ses onze nouvelles chansons originales produites par le chanteur/guitariste fusionnent l’ADN des plus grands tubes de Téléphone et la sensibilité profonde de Louis Bertignac.

Tarif : 46.00 – 56.00 euros.

Début : 2024-10-13 à 19:00

SALLE DES MARINIERES RUE DES MARINIÈRES – 38390 Porcieu Amblagnieu 38