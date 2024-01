TOTALEMENT 80 SALLE DES MARINIERES Porcieu Amblagnieu, 24 mars 2024, Porcieu Amblagnieu.

TOTALEMENT 80 – 100% LIVE Avec Jérôme Anthony Les plus grands tubes des années 80 avec une soirée 100% live !David & Jonathan, Jean Schultheis, Pauline Ester, Léopold Nord & Vous, Gold By Alain Llorca, Ivanov, Début de soirée by Sacha, Partenaire Particulier,seront sur la scène des Marinières à Porcieu-Amblagnieu.Retrouvons nous pour un moment divertissant et chaleureux !

Tarif : 39.00 – 50.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 17:00

Réservez votre billet ici

SALLE DES MARINIERES RUE DES MARINIÈRES – 38390 Porcieu Amblagnieu 38