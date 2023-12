C’EST DU LUX – C’EST DU LUX SALLE DES MARINIERES Porcieu Amblagnieu Catégorie d’Évènement: Porcieu-Amblagnieu C’EST DU LUX – C’EST DU LUX SALLE DES MARINIERES Porcieu Amblagnieu, 23 mars 2024, Porcieu Amblagnieu. Anim’Loisirs en accord avec Live Contact production présente :C’EST DU LUX ! Le spectacle évènement 100% nostalgie. Un concept inédit Live Contact Production !Comme au bon vieux temps de la Télé des Années 70 avec les plus grands succès de Dalida, Claude François, Mike Brant, Serge Lama et Coluche ! Avec le ballet des Loli Girls.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30 Réservez votre billet ici SALLE DES MARINIERES RUE DES MARINIÈRES – 38390 Porcieu Amblagnieu 38 Détails Catégorie d’Évènement: Porcieu-Amblagnieu Autres Code postal 38390 Lieu SALLE DES MARINIERES Adresse RUE DES MARINIÈRES - Ville Porcieu Amblagnieu Departement 38 Lieu Ville SALLE DES MARINIERES Porcieu Amblagnieu Latitude 45.830638 Longitude 5.395368 latitude longitude 45.830638;5.395368

SALLE DES MARINIERES Porcieu Amblagnieu 38 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/porcieu-amblagnieu/