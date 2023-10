CONFÉRENCE « SUR LES ÉPAULES DE GUY DE CHAULIAC » – ASSOCIATION GUY DE CHAULIAC EN GÉVAUDAN Salle des mariages – Mairie Le Malzieu-Ville, 2 novembre 2023, Le Malzieu-Ville.

Le Malzieu-Ville,Lozère

Le jeudi 2 novembre à 20h30, l’association Guy de Chauliac en Gévaudan vous convie à une seconde conférence « Sur les épaules de Guy de Chauliac » à la salle des mariages de la Mairie du Malzieu-Ville.

« Partons sur les pas de Guy de Chauliac, enfant d….

2023-11-02 fin : 2023-11-02 22:30:00. EUR.

Salle des mariages – Mairie

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie



On Thursday November 2 at 8:30 pm, the Guy de Chauliac en Gévaudan association invites you to a second conference entitled « Sur les épaules de Guy de Chauliac » (On the shoulders of Guy de Chauliac) in the marriage hall at Le Malzieu-Ville town hall.

« Let’s follow in the footsteps of Guy de Chauliac,…

El jueves 2 de noviembre a las 20.30 horas, la asociación Guy de Chauliac en Gévaudan le invita a una segunda conferencia titulada « A hombros de Guy de Chauliac » en el salón de bodas del ayuntamiento de Le Malzieu-Ville.

« Sigamos los pasos de Guy de Chauliac,…

Am Donnerstag, den 2. November um 20:30 Uhr lädt der Verein Guy de Chauliac en Gévaudan zu einem zweiten Vortrag « Auf den Schultern von Guy de Chauliac » in den Hochzeitssaal des Rathauses von Le Malzieu-Ville ein.

« Gehen wir auf den Spuren von Guy de Chauliac, einem Kind von…

Mise à jour le 2023-10-27 par 48 – OT Margeride en Gevaudan