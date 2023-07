« POURQUOI ET COMMENT LA PHOTOGRAPHIE EST APPARUE AU XIXE SIECLE » – CONFERENCE DE MARC DUBOIS Salle des mariages Le Malzieu-Ville, 11 août 2023, Le Malzieu-Ville.

Le Malzieu-Ville,Lozère

En marge de l’exposition « Du bleu au sépia, le cyanotype » dans la salle du Chemin de ronde, le photographe Marc Dubois vous propose une conférence de 18h à 19h15 dans la salle des mariages au Malzieu-Ville vendredi 11 août :

2023-08-11 fin : 2023-08-11 19:15:00.

Salle des mariages – Mairie du Malzieu-Ville

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie



In conjunction with the exhibition « Du bleu au sépia, le cyanotype » (From blue to sepia, the cyanotype) in the Salle du Chemin de ronde, photographer Marc Dubois offers a lecture from 6 to 7:15 p.m. in the Salle des mariages in Le Malzieu-Ville on Friday, August 11:

Coincidiendo con la exposición « Del azul al sepia, la cianotipia » en la sala Chemin de ronde, el fotógrafo Marc Dubois dará una conferencia de 18:00 a 19:15 en la sala de matrimonios de Le Malzieu-Ville el viernes 11 de agosto:

Am Rande der Ausstellung « Du bleu au sépia, le cyanotype » im Saal des Chemin de ronde bietet der Fotograf Marc Dubois am Freitag, den 11. August von 18.00 bis 19.15 Uhr im Hochzeitssaal in Le Malzieu-Ville einen Vortrag an :

