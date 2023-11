Vente aux enchères Salle des mariages – Hôtel de ville Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Vente aux enchères Salle des mariages – Hôtel de ville Libourne, 24 novembre 2023, Libourne. Vente aux enchères Vendredi 24 novembre, 19h00 Salle des mariages – Hôtel de ville La soirée aura lieu à la Mairie de Libourne, place Abel Surchamp.

Vous pourrez vous garer gratuitement sur la place Abel Surchamp. Dès 19H un cocktail de bienvenue vous sera offert au premier étage dans la galerie attenant à la salle des mariages.

La vente débutera vers 20H dans la salle des mariages et sera menée par le commissaire priseur Maître Olivier SANANES. Salle des mariages – Hôtel de ville 42 place abel surchamp libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Salle des mariages – Hôtel de ville 42 place abel surchamp libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

