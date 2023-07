Cet évènement est passé Réunion publique Saint-Jean Salle des mariages – Hôtel de ville Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Réunion publique Saint-Jean Salle des mariages – Hôtel de ville Libourne, 29 juin 2023, Libourne. Réunion publique Saint-Jean Jeudi 29 juin, 18h30 Salle des mariages – Hôtel de ville Jean-Philippe Le Gal

Adjoint au maire délégué au projet urbain « Libourne 2025 », à la ville numérique, à l’attractivité économique, à la reconversion des Casernes et à l’Habitat

a le plaisir de vous convier à la présentation du projet d’aménagement de la place St Jean.

Ces travaux commenceront au mois de septembre 2023. Salle des mariages – Hôtel de ville 42 place abel surchamp libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T18:30:00+02:00 – 2023-06-29T19:30:00+02:00

2023-06-29T18:30:00+02:00 – 2023-06-29T19:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Salle des mariages - Hôtel de ville Adresse 42 place abel surchamp libourne Ville Libourne Departement Gironde Lieu Ville Salle des mariages - Hôtel de ville Libourne

Salle des mariages - Hôtel de ville Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/