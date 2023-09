Cet évènement est passé 1001 fresques à Genech Salle des mariages Genech Catégories d’Évènement: Genech

Nord 1001 fresques à Genech Salle des mariages Genech, 16 septembre 2023, Genech. 1001 fresques à Genech Samedi 16 septembre, 09h00 Salle des mariages Gratuit, Sur inscription C’est quoi la Fresque de l’Economie Circulaire ?

C’est un atelier collaboratif qui permet de comprendre les enjeux de transformation de notre système de production-consommation linéaire vers un modèle plus vertueux : l’économie circulaire. Un changement de paradigme qui remet au centre la question de l’utilisation des ressources naturelles ainsi que la gestion des externalités, déchets et pollutions, générées par nos modes de vie. Salle des mariages 931 Rue de la Libération, Genech, France Genech 59242 Nord [{« type »: « link », « value »: « https://www.1001fresques.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

