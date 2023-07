Police scientifique Salle des mariages Cabourg, 22 août 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

À travers une enquête, votre enfant s’initiera à la science de façon ludique. Autour d’un mystère, il tentera de répondre à des énigmes en manipulant et réalisant des expériences tel un vrai policier.

De 7 à 12 ans. Inscription obligatoire à l’office de tourisme ou en ligne à partir du 1er juillet..

2023-08-22 14:30:00 fin : 2023-08-22 16:00:00. .

Salle des mariages

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Through an investigation, your child will be introduced to science in a fun way. Around a mystery, they’ll try to answer riddles by manipulating and carrying out experiments like a real detective.

Ages 7 to 12. Registration required at the tourist office or online from July 1.

A través de una investigación, su hijo aprenderá ciencia de forma divertida. En torno a un misterio, intentarán responder a enigmas manipulando y realizando experimentos como un auténtico detective.

De 7 a 12 años. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo o en línea a partir del 1 de julio.

Durch eine Untersuchung wird Ihr Kind auf spielerische Weise mit der Wissenschaft vertraut gemacht. Wie ein echter Polizist versucht es, Rätsel zu lösen, indem es Experimente durchführt und manipuliert.

Von 7 bis 12 Jahren. Anmeldung im Tourismusbüro oder online ab dem 1. Juli erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité