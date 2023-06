Conférence littéraire Salle des mariages Cabourg, 29 juin 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Brigitte Piedfert vous propose un échange, suivi d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son nouveau roman dont l’intrigue historique concerne les maîtres confiseurs de Rouen XVII..

2023-06-29 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-29 19:00:00. .

Salle des mariages

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Brigitte Piedfert invites you to a discussion, followed by a signing session, to mark the release of her new novel, whose historical plot concerns the master confectioners of Rouen XVII.

Brigitte Piedfert le invita a un coloquio, seguido de una sesión de firma de libros, con motivo de la publicación de su nueva novela, cuya trama histórica gira en torno a los maestros pasteleros de Ruán XVII.

Brigitte Piedfert lädt Sie anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Romans, dessen historische Handlung von den Konditormeistern von Rouen XVII handelt, zu einem Austausch und einer anschließenden Signierstunde ein.

