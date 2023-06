Exposition de peintures : Le petit salon Salle des mariages & André Desrieux Moras-en-Valloire, 17 juin 2023, Moras-en-Valloire.

Moras-en-Valloire,Drôme

Cette exposition est l’occasion de découvrir des tableaux vibrants, poétiques et des portraits saisissants. Que vous soyez un connaisseur d’art ou simplement curieux, nous vous invitons à venir partager cette expérience..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 . .

Salle des mariages & André Desrieux

Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This exhibition is an opportunity to discover vibrant, poetic paintings and striking portraits. Whether you’re an art connoisseur or simply curious, we invite you to come and share this experience.

Esta exposición es una oportunidad para descubrir pinturas vibrantes y poéticas y retratos sorprendentes. Tanto si es un entendido en arte como un simple curioso, le invitamos a venir y compartir esta experiencia.

Diese Ausstellung bietet Ihnen die Gelegenheit, vibrierende, poetische Gemälde und eindringliche Porträts zu entdecken. Ob Sie ein Kunstkenner oder einfach nur neugierig sind, wir laden Sie herzlich ein, an diesem Erlebnis teilzuhaben.

