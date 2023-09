Exposition Photos Salle des Marelles Chantepie, 11 novembre 2023, Chantepie.

Exposition Photos 11 et 12 novembre Salle des Marelles Entrée libre

Le club photographique Objectif35135 vous propose une exposition photos autour de 3 thèmes : ‘l’Ombre’, ‘Vu de l’intérieur’ et ‘Chocolat’…

Les photographies seront exposées Salle des Marelles, le samedi 11 et le dimanche 12 novembre. Horaires de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Salle des Marelles Place des Marelles 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact.objectif35135@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.84.69.21.60 »}]

Exposition photo