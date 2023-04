Soirée de charité Salle des Marelles Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Soirée de charité Salle des Marelles, 29 avril 2023, Chantepie. Soirée de charité Samedi 29 avril, 17h30, 18h00 Salle des Marelles Entrée libre Boissons et repas sera vendu pour soutenir les orphelins le samedi 29 Salle des Marelles Place des Marelles 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0758124663 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T17:30:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00

2023-04-29T18:00:00+02:00 – 2023-04-29T21:00:00+02:00

