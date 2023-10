RANDONNÉE CHÂTAIGNES ET VIN NOUVEAU Salle des Loisirs – Place du Maréchal Leclerc Lys-Haut-Layon, 29 octobre 2023, Lys-Haut-Layon.

Lys-Haut-Layon,Maine-et-Loire

Rendez-vous annuel incontournable, la randonnée Châtaignes et Vin Nouveau des Cyclos du Lys vous attend nombreux !.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

Salle des Loisirs – Place du Maréchal Leclerc VIHIERS

Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A not-to-be-missed annual event, the Cyclos du Lys’ Châtaignes et Vin Nouveau (Chestnuts and New Wine) ride awaits you in large numbers!

El Cyclos du Lys Châtaignes et Vin Nouveau (Castañas y Vino Nuevo) es una cita anual ineludible, ¡y esperamos ver a muchos de ustedes allí!

Die jährliche Wanderung « Châtaignes et Vin Nouveau » der Cyclos du Lys ist ein Muss und erwartet Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-10-16 par eSPRIT Pays de la Loire