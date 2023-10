Cirque : Des nuits pour voir le jour Salle des loisirs Lucq-de-Béarn, 10 février 2024, Lucq-de-Béarn.

Lucq-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

« Des nuits pour voir le jour » est un récit intime autour de l’empêchement et des possibles qu’il ouvre, une visite guidée dans l’évolution du corps et de ses chemins. À l’origine de ce projet, il y a les nombreuses blessures de Katell Le Brenn.

Cette création naît de l’envie de partager ce qu’elles lui ont appris et la manière dont elles l’ont finalement construit.

Par la Compagnie Allégorie.

2024-02-10

Salle des loisirs

Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Des nuits pour voir le jour » (Nights to see the day) is an intimate story about impediments and the possibilities they open up, a guided tour through the evolution of the body and its paths. The project is rooted in Katell Le Brenn’s many wounds.

This creation is born of the desire to share what they have taught her, and how they have ultimately shaped her.

By Compagnie Allégorie

« Des nuits pour voir le jour » (Noches para ver el día) es una historia íntima sobre la imposibilidad de ver la luz del día y las posibilidades que abre, una visita guiada por la evolución del cuerpo y sus caminos. El proyecto tiene su origen en las numerosas heridas de Katell Le Brenn.

Esta creación nace del deseo de compartir lo que estas heridas le han enseñado y cómo la han formado.

Por Compagnie Allégorie

« Des nuits pour voir le jour » ist eine intime Erzählung über Verhinderung und die Möglichkeiten, die sie eröffnet, eine Führung durch die Entwicklung des Körpers und seiner Wege. Am Anfang dieses Projekts stehen die zahlreichen Verletzungen von Katell Le Brenn.

Diese Kreation entstand aus dem Wunsch, zu teilen, was sie sie gelehrt haben und wie sie sie schließlich aufgebaut haben.

Von der Compagnie Allégorie

