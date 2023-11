Bal Breizh Gascon Salle des Loisirs, Lucq-de-Béarn (64) Bal Breizh Gascon Salle des Loisirs, Lucq-de-Béarn (64), 23 mars 2024, . Bal Breizh Gascon Samedi 23 mars 2024, 20h30 Salle des Loisirs, Lucq-de-Béarn (64) € Les ateliers de danses trad du Foyer Rural de Lucq de Béarn organisent une journée rencontre Breizh Gascogne. L’aprés midi aura lieu un stage de danses bretonnes(détails du programme et des inscriptions à venir) 19h00 Repas tiré du sac 20h30 Bal Breizh Gascon animé par le groupe breton Hirnez et le groupe gascon Papar’oc source : événement Bal Breizh Gascon publié sur AgendaTrad Salle des Loisirs, Lucq-de-Béarn (64) Côte de Cabanne

Salle des Loisirs, 64360 Lucq-de-Béarn, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46600 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

